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Yaşlı çiftin kaldığı baraka alev topuna döndü

yaşlı çiftin kaldığı baraka alev topuna döndü
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşlı bir çiftin yaşadığı baraka alev topuna döndü. Çift yangını yara almadan atlatırken, baraka yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kumru Sokak üzerinde bulunan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barakadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar yaşlı çiftin yardımına koşarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Alev topuna dönen barakaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Mutfak kısmında bulunan tüplerin, ekiplerce dışarıya çıkartılması ise faciayı önledi.

Yaşlı çiftin herhangi bir yara almamasının teselli kaynağı olduğu yangında baraka yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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