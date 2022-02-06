yaşlı çiftin evi kış gününde küle döndü

Denizli’nin Çameli İlçesinde tek katlı evde meydana gelen yangında ev kül olurken, yaşlı çift ise kış günü evsiz kaldı.

Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi’nde Halil Kef’e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Kef’e ait tek katlı müstakil evde elektrik aksamından kaynaklı olduğu düşülen yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın söndürülemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.Meydana gelen yangında çatısı tamamen yanan evin büyük bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi. Kış günü evsiz kalan yaşlı çift, çocuklarının evine sığındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.