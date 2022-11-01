DOLAR

18,6261$% 0.08

EURO

18,3906% -0.09

GRAM ALTIN

983,94%0,74

ÇEYREK ALTIN

1.616,00%0,49

TAM ALTIN

6.445,00%0,49

BİTCOİN

380198฿%0.34385

İmsak Vakti a 05:23
Malatya AÇIK 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Yaşlı çifti ölüm ayırdı!

Yaşlı çifti ölüm ayırdı!

Yaşlı çifti ölüm ayırdı!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yaşlı çifti ölüm ayırdı!

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Kazada sürücü ile eşi Durdane Çatı (75) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir eden Nevzat Çatı (74) idaresindeki 44 LP 209 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu karşı şeride geçerek takla atıp ters döndü. Kazada sürücü ile eşi Durdane Çatı (75) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nevzat Çatı’nın Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sosyal medyada okuduğunuz haberler ne kadar doğru?

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.