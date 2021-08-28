DOLAR

8,3443$%-0.53

EURO

9,8913%-0.26

STERLİN

11,5172£%-0.19

GRAM ALTIN

487,60%0,96

ÇEYREK ALTIN

7.737,25%1,00

BİTCOİN

408884฿%-0.26472

İmsak Vakti a 04:19
Malatya AÇIK 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / YAŞAR YENİDEN 1.OSB’YE MÜDÜR OLDU

YAŞAR YENİDEN 1.OSB’YE MÜDÜR OLDU

YAŞAR YENİDEN 1.OSB’YE MÜDÜR OLDU

yaşar yeni̇den 1.osb’ye müdür oldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et
Hasbihan Et

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimini kazandıktan sonra göreve gelen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ilk iş olarak 1. OSB Müdürü Remzi Yaşar’ı TSO Genel Sekreterlik görevine getirmişti. 2018 yılından beri TSO Genel Sekreterlik görevini yürüten Remzi Yaşar Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Oğuzhan Sadıkoğlu arasında yaşanan olayların ardından istifa etmesiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz hafta Genel Sekreterlik görevinden istifa eden Yaşar yeniden 1.OSB Bölge Müdürü oldu. Vali Baruş tarafından ataması yapılan Yaşar’ın 31 Ağustos Salı günü göreve başlayacağı öğrenildi.

ad826x90
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

YMS sağlık raporu paylaştı

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.