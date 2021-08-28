yaşar yeni̇den 1.osb’ye müdür oldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimini kazandıktan sonra göreve gelen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ilk iş olarak 1. OSB Müdürü Remzi Yaşar’ı TSO Genel Sekreterlik görevine getirmişti. 2018 yılından beri TSO Genel Sekreterlik görevini yürüten Remzi Yaşar Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Oğuzhan Sadıkoğlu arasında yaşanan olayların ardından istifa etmesiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz hafta Genel Sekreterlik görevinden istifa eden Yaşar yeniden 1.OSB Bölge Müdürü oldu. Vali Baruş tarafından ataması yapılan Yaşar’ın 31 Ağustos Salı günü göreve başlayacağı öğrenildi.