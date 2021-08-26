Yaşanılan Covid-19 Pandemisi, Üzerimizdeki Etkileri ve Öneriler

2019 yılında Çin’ de başlayan Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu süreçte hastalıktan korunmak için hepimiz evlerimizde daha fazla vakit geçirmeye başladık. Sosyal hayatın kısıtlanmalarının beraberinde geldiği bu dönem de arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan ve hatta aile üyelerimizden uzak kalmak zorunda kaldık. Hala tam olarak kesin bilgilere ulaşamadığımız hastalıkla ilgili detayları, haberlerden ve sosyal medyadan takip ettik. Bu da bazı bireylerde endişe seviyesini artırırken bazı bireylerde aldırmazlığın seviyesini arttırdı. Haliyle bir ucu aldırmazlığa, diğer ucu aşırı endişeye giden yelpaze içerisinde bireylerin ruh sağlığı etkilendi ve birtakım değişiklikler meydana geldi.

Devamlı medyadan takip ettiğimiz haberler ve önlem amaçlı uyguladığımız kısıtlamalarla birlikte gelişenhasta olma korkusu, bireyleri sürekli tetikte tuttu. Bu tetikte olma hali bireylerin endişelerinin artmasına yol açtı ve bireyin panik atak nöbetleri geliştirmesinde büyük rol oynadı. Kişilerde oluşan panik atak nöbetlerinin belirtileri; titreme, kalp krizi geçiriyorum düşüncesi, çarpıntı, göğüste sıkışma, terleme, uyuşma ya da karıncalanma hissi, üşüme/ürperme hissi şeklinde kendini gösterir.

Bununla birlikte uzun süre sevdiklerimizden uzakta kalmak ve/veya yalnız kalmak, evde uzun süre vakit geçirmek gibi durumlar bireyler de depresyona sebebiyet verdi. Birçok kişide, umutsuzluk, iştah kaybı veya iştahta artma, uyku süresinin azalması veya artması, çaresizlik, kolay öfkelenme gibi belirtileri gözlemler olduk.

Yine önlem amaçlı sürekli çamaşır suyu/deterjan kullanma,sürekli el yıkama, marketten alınan eşyaları yıkayarak kullanma gibi aşırı temizlik uğraşı ve tüm bu uğraşların günlük zamanın büyük çoğunluğunu almasıyla bireyler arasında temizlik takıntısının gelişmesine yol açtı.

Son olarak sürekli evde kalma ve sürecin getirdiği monotonluk aile üyeleri arasında çatışmalara neden oldu. Sonuç olarak bu pandemi süreci, bireyler üzerinde ailesel problemlerle karşılaşılmasına sebebiyet verdi.

Peki bu süreci sağlıklı geçirmek için neler yapılabilir?

-Kendinize zaman oluşturun. Örneğin; bir bebeğe sahipseniz yakınlarınızdan veya bir yardımcıdan destek almaya çalışın. Evi temizlemeniz gerekiyorsa ve o gün iş uğraşınızdan kendinize zaman ayıramamışsanız, temizliğinizi 45 dakika erteleyerek öncelik kendinize zaman oluşturun. Unutmayın ki yapamadığınız ev temizliğinden yara almazsınız. Fakat ruhunuza dinlenme molası vermediğinizde, ruhunuzun temizliğini yapamazsınız ve sonucunda ruhunuz dinlenemez ve yaralar oluşturmaya başlar. Bu yaralar bir süre sonra size temizlikte yaptırmaz, hayattan neşe de aldırmaz. Bu sebeple önceliğiniz sizin ruhsal temizliğiniz için kendinize vakit ayırmak olmalıdır.

– Medya da gördüğünüz her olumsuz habere veya bilgiye inanmayın ve olumsuz haberlerden uzak durun.

– Nefes darlığı hissettiğiniz de pencereye veya balkona çıkın nefes egzersizi uygulayın. Ağzınızı kapatarak, burnunuzdan nefes alın ve bu esnada içinizden dörde kadar sayın. Ardından nefesinizi yedi saniye tutun ve sonra içinizden sekize kadar sayarken nefesinizi üfler gibi verin.

-Mutlaka günlük yürüyüş yapın.

-Günlük bakımınıza önem verin.

– Renkli giysiler giymeyi tercih edin.

– Alkol ve sigara kullanımı ruhsal durumunuzu olumsuz etkiler, uzak durmaya özen gösterin.

– Bol su tüketmeye çalışın.

-Hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterin.

Bu yaptıklarınıza rağmen belirtiler giderek artıyorsa veya herhangi bir düzelme olmuyorsa bir uzmandan destek alın. Bu süreçten olabildiğince az etkilenerek, bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmeniz dileğiyle.