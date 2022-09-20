YAŞAMA TUTUNMAK

Küllerinden doğmak adına yaşama mücadelesi veren Yeni Malatyaspor eldeki kısıtlı imkanlara rağmen yaşama tutunmak adına mücadelesini veriyor.

Genç oyuncuların maç sayısını arttırdıkça ve tecrübe kazandıkça daha iyi bir grafik çizecekleri aşikar.

Yaşamaya ve ligde kalmaya yeter mi muamma. Ancak verilen savaşı gerçekten önemsiyorum. Takımı iflas eden ve 450 milyon TL borca sokan devrik başkan Adil Gevrek’e hala sosyal medya üzerinde destek verilmesi gerçekten ibret alınacak bir durum.

Hala gündemde kalmak adına Malatya Günleri organizasyonu üstelenmiş gibi bir görüntüsü olan Adil Gevrek’in olduğu oluşumu bir Malatyalı olarak protesto ediyorum ve onun arkasında duranları ve yanında fotoğraf verenleri de kınıyorum.

Bu kadar zor duruma bırakılmış olan Yeni Malatyaspor için yaptığı borçlar konusunda en azında mevcut yönetime menajerleri ve ekonomik olarak vereceği destek belki de bazı insanları rahatlatacaktı.

Ancak bu kadar pişkin olan bir insanlar aynı karede olmak için boy gösteren sözde dernekler şahsen sizler biraz gerçek anlamda Malatyalı iseniz o sözüm ona Malatya günlerini protesto edersiniz.

Gelelim Altay müsabakasına oyuncuların iyi niyetleri ve savaşları taktire şayan. Cezalı oyunu sayısı artmaz ise transfer tahtasını birçok takımda olması Yeni Malatyaspor takımını umudunu artırıyor.

Mağlup olmamak önemli. Ancak Altay gibi takımı da yenmemiz lazımdı. Şahsım olarak cezalı olmasına rağmen iki haftadır bir Jospin takıntısı olan Cihat Aslan’ın Yakup gibi bir oyuncuyu oynatıp Jospin’in kenarda tutması Yeni Malatyaspor takımına yapılmış en büyük ihanet olarak görüyorum.

Kadron zayıf ev son on dakikada sahaya sürdüğün Jospin ile en azında rakip kalede bir çok pozisyon bulundu.

Cihat Aslan hatalarında dönmeli ve takıntı içerisinde olmamalı. Teknik adamların maalesef adalet duygusuna şaşıyorum.

Sonuç olarak kazanacağımız ve 3 puan alacağımız Altay müsabakasının kaybedeni Cihat Aslan, kazananı gençler olur.