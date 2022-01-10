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Yasaklı cins köpeği bahçeye bağlayıp kaçtılar

yasaklı cins köpeği bahçeye bağlayıp kaçtılar
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Sinop’ta kimliği belirsiz kişiler yasaklı cins köpeği bir evin bahçesine bağlayıp kaçtı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, köpeği uyuşturarak teslim aldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Dr. Ahmet Öz Sokak’ta bulunan yasaklı kategoride bulunan dogo Argentino cinsi köpek, sahipsiz bir evin bahçesine kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakıldı. Bırakan kişilerin bölgeden kaçtığını gören görgü tanıkları, olayı emniyet güçlerine ihbar etti. Bölgeye gelen emniyet ekiplerince ağaca bağlı şekilde bulunan dogo Argentino cinsli köpek, daha sonra çağırılan zabıta ve belediye hayvan barınağı ekipleri tarafından uyuşturularak bağlı olduğu bölgeden alındı.

Konuyla ilgili şikâyette bulunan görgü tanıkları röportaj vermezken, Sinop Belediyesi Hayvan Barınağı görevlisi Erhan Çamur, “İhbar geldi, şu anda hayvanı bayıltıp aldık. Yavru değil, yaklaşık 3-4 yaşlarında hayvan. Belediye ekipleri olarak bakımı ve kısırlaştırması yapılır” dedi.

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