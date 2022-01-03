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Anasayfa / Asayiş / Yasa dışı av tüfeği üreten atölyeye jandarma operasyonu

Yasa dışı av tüfeği üreten atölyeye jandarma operasyonu

yasa dışı av tüfeği üreten atölyeye jandarma operasyonu
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir silah imalathanesine jandarma ekiplerince yapılan baskında usulsüz ve yasa dışı üretim olduğu öne sürülen 19 yivsiz av tüfeği, kurusıkı ses tabancası, tabancaya uyumlu şarjör ve ses mermisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde bulunan yivsiz av tüfeği üretimi yapan bir silah atölyesinde usulsüz tüfek üretimi gerçekleştirildiğine yönelik olarak aldığı ihbar üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, imalathaneye baskın düzenlerken, iş yerinde yapılan aramada 19 usulsüz üretim av tüfeği, 1 adet numaralı kurusıkı ses tabancası, tabancaya uyumlu şarjör ve 28 adet ses mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak imalathane sahibi M.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

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