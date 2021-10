“Yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Emine Akkurt, partilileriyle bir araya gelerek yaptığı basın açıklamasında, “Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, kurmak istediğimiz, ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz” dedi.

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Emine Akkurt, Soykan Meydanı’nda bir basın açıklaması yaparak, ülkemizde yaşanan orman yangınları sonucunda tahrip olan yerleri ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ ile canlandıracaklarını söyledi.

“Ülke olarak son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz yaz aylarında, ciddi boyutta orman yangınları yaşadık” diyen Akkurt, “Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz yandı. Bununla birlikte, yine ülkemiz, yıllardır, bir grup şirketin çıkarları için, beton uğruna; büyük bir yeşil alan kaybına uğradı. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Ancak biz bu yarayı, birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize inanıyoruz. Yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı; hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ ile orman yangın sonucunda doğada kaybolan yerleri el birliğiyle yarınlara kazandıracaklarını belirten Akkurt, “Bu farkındalıkla, Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, kurmak istediğimiz, ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu dünya, Allah’ın bize emanetidir. İnancımız ve medeniyetimiz bize, ‘emanete sahip çıkma sorumluluğunu’ yüklemiştir. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi, elinizdeki fidanı dikiniz’ diyen peygamberimizin izinde, hem emanete sahip çıkarak doğayı ve çevreyi korumak, hem de bizden sonraki nesillere bırakacağımız daha Yaşanabilir Türkiye için canla başla çalışıyoruz. Betona kurban edilen doğayı, hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyor, ‘Yeşil Türkiye’ için çalışıyoruz” diye konuştu.

“KAZANAN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kadınların toplumun hemen her alanında üretken olduğunu ifade eden Akkurt, “Kadınların, toplumun her alanında çalışan, düşünen, öğreten, iyileştiren, güzelleştiren olduğunu biliyor; her kadının huzur içerisinde yaşadığı günleri umut ediyor, ‘Güvenli Türkiye’ için çalışıyoruz. Her işçinin hakkını tam ve zamanında aldığı bir ülke umut ediyor, ‘Kazanan Türkiye’ için çalışıyoruz. Gençlerimizin ‘yarın ne olacak?’ endişesini taşımadığı, geleceğe güvenle baktığı günleri umut ediyor, ‘Büyüyen Türkiye’ için çalışıyoruz. Çiftçimizin sevgi ve emek ile ekip biçtiği, hakkını aldığı bir ülke umut ediyor, ‘Üreten Türkiye’ için çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğitim ve sağlık hizmetlerine eşit şartlarda ulaştığı dünya ile rekabet eden ‘Güçlü Türkiye’ için çalışıyoruz. Engellilerimize onurlu yaşam şartlarının sağlandığı, ‘Kerim Türkiye’ için çalışıyoruz. Yaşlılarımızın korunup kollandığı, muhtaç olmadan yaşadığı, ‘Şefkatli Türkiye’ için çalışıyoruz. Ülkemizde kaybolan adaleti; birlikte, yeniden tesis edeceğimizi umut ediyor, ‘Adil Türkiye’ için çalışıyoruz. Herkesin doyduğu, yüzlerin güldüğü bir ülke umut ediyor, ‘Mutlu Türkiye’ için çalışıyoruz” dedi.

Duyarlı vatandaşları Necmettin Erbakan- Umut Ormanı’na fidan bağışında bulunmalarını rica eden Akkurt, “Bu sebeple, kaybettiğimiz değerleri ve güzellikleri tekrar kazanma umudumuzu; ülkemiz genelinde başlattığımız ‘fidan bağışı kampanyasıyla’ kuracağımız, ‘Necmettin Erbakan -Umut Ormanın’ da Yeniden yeşertebileceğimizi ifade ediyoruz. Unutmayalım ki, dikeceğimiz her bir fidan, elimizdeki umuttur. Adalet için, huzur için, gelecek için, ülkemiz için, ‘Umut Elimizde Yeşerecek!’ diyoruz. Ve bütün vatandaşlarımızı ‘Necmettin Erbakan- Umut Ormanı’na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.