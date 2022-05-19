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“Yarınlar gençlerimizin”

“Yarınlar gençlerimizin”
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“Yarınlar gençlerimizin”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebi ile kutlama mesajı yayınladı.

Aydın, yayınladığı mesajda gençliğin önemini vurgularken Türk gençliğinin Ulu önder Atatürk’e minnettar olduğunu da ifade etti.

Aydın mesajında,

“Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturdu. Başlatılan bağımsızlık mücadelesi günümüze dek devam etmiş ve devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir emaneti Atatürk’ten devralan gençlerimize çok büyük vazifeler düşüyor. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak olan gençlerimiz; bilim, kültür-sanat, matematik ve çağımızın en önemli alanı olan teknolojide gelişerek gelecek kuşaklara örnek olacaktır. Ben bu vesile ile başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve yüce Türk Milletini saygı sevgi ve rahmetle anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda geçmişteki kutlamalara olan özlemini de ifade eden Aydın, “Eski görkemli kutlamalarımız yerini daha sönük bayramlara devretti. Önümüzdeki bayramlarda daha görkemli ve coşkulu kutlamalar yaşayacağımızı ümit ediyorum” dedi. (Bülten)

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