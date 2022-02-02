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Yarım saat yağmur yağdı, iş yerlerini su bastı

yarım saat yağmur yağdı, iş yerlerini su bastı
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İzmir’in Dikili ilçesinde yarım saat etkili olan sağanak yağış dolayısıyla sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Ege Bölgesi ve İzmir için yaptığı uyarıların ardından kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Dikili ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağmur, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar su basan yerleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Kent genelinde yağışlı havanın yarın da etkili olacağı öğrenildi.

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