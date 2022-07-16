“Yargılanmalar ivedilikle yapılmalı”

ÇİĞDEM ERHAN

15 Temmuz Darbe girişimini unutmayacaklarını dile getiren MAZLUMDER Malatya Şube Başkanı Bahattin Anıl, “Darbecilerin yargılanmasını ivedilikle yapılması, suçlulara hak ettikleri cezayı verilmesi, suçsuz ise aklanmasını, davanın sulandırılmaması bakımından önemli buluyoruz” dedi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Malatya Şube Başkanı Bahattin Anıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Dernek Binası’nda yaptığı basın açıklamasıyla Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en uzun gecesi olan 15 Temmuz’un 6. Yıl dönümünde olduğunu belirten Anıl, dış mihrakların ve içerden de bizler gibi görünen işbirlikçi hainlerin beraberce yapmış oldukları darbenin senei devriyesi olduğunu söyledi.

“Batı, çeşitli oyun ve entrikalarla Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin önünü kesemeyeceğini anlayınca, içerdeki işbirlikçilerini harekete geçirmek suretiyle darbe yapmaya çalışmış, bu darbe Türkiye halkı tarafından Kahramanca tankların altına yatmak, mermilere göğüs germek gibi destansı hareketlerle geri püskürtülmüştür” diyen Başkan Anıl, bu darbe teşebbüsünde 250’e yakın şehit, 2 binin üzerinde yaralı gazinin bulunduğunu kaydetti.

“DARBE YAPMAYA ÇALIŞTILAR”

Bugün yine meydanlarda olduklarını belirten Anıl, “Ülkede sosyal ve ekonomik hiç bir problem yokken, kendi insanına, uçaklarla, helikopterlerle, her türlü silahları kullanarak darbe yapmaya çalıştılar. Geride bıraktığımız 6 yılda ülke insanı, vatanına ve milletine karşı olumsuz davranan tüm oluşumlara geçit vermeyeceğini, aynı tuzaklara düşmeyeceğini, vatanını kimseye çiğnetmeyeceğini, gerekirse canını seve seve vereceğini ve bu uğurda şehit olmak için sırada beklediğini gösterdi. Unutmayacağız, unutturmayacağız. MAZLUMDER olarak, 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ayrıca, darbecilerin yargılanmasını ivedilikle yapılması, suçlulara hak ettikleri cezayı verilmesi, suçsuz ise aklanmasını, davanın sulandırılmaması bakımından önemli buluyoruz” şeklinde konuştu.