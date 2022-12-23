Yardım heyeti için kıyasıya çekişme

Malatya Valiliği 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli heyetinde görev yapacak olan 2 üyenin seçimi için 85 STK başkanı sandık başına gitti. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı seçimde, Murat Maskar ve Ömer Derin en yüksek oyu alarak SYDV Mütevelli heyetine seçildiler.

Malatya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyetinde 2023 yılında görev yapmak üzere STK temsilcilerinden üye seçimi yapıldı. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcisi üye seçimi Malatya Valilik Binası 3 nolu Toplantı Salonunda, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Oluşturulan geçici divandan sonra aday olmak isteyen STK Başkanları isimlerini yazdırdı ve kısa konuşmalarla kendilerini tanıttılar. Daha sonra isimlerini yazdıran 8 aday Murat Maskar, Ömer Derin, Mehmet Zafer, Abdurrahman Güngör, İdris Minez, Mehmet Çolak, Yusuf Sümer Yalçın ve Cihan Burak yarıştı. Yapılan kapalı oylama sonucunda Murat Maskar ve Ömer Derin Malatya Valiliği 2023 Yılı SYDV Mütevelli heyetine seçildi.

Seçimden yüksek oy alan iki üye STK temsilcilerine teşekkür eti. (İHA)