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Anasayfa / Asayiş / Yaralıyı kar yağışından kartonla korudular

Yaralıyı kar yağışından kartonla korudular

yaralıyı kar yağışından kartonla korudular
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Vatandaşlar kar yağışından korumak için yaralının üzerini kartonla örttü.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Hasan A. (35) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip sola manevra yapan Muhammed K. (25) yönetimindeki 16 ASE 873 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Kartonla korudular

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar yerde yatan yaralıyı, yoğun kar yağışından korumak için kartonla üzerini örttüler. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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