Yapım Onarım ve Doğalgaz Dönüşüm İşi Yaptırılacak!

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Yapım onarım ve doğalgaz dönüşüm işi yaptıracağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”7 KISIM YAPIM ONARIM, DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 24 Eylül olarak belirtildi.

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