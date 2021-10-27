Yapılandırmanın İlk Ödemesi İçin Son Gün 1 Kasım

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için başvurular sona erdi. Yapılandırmanın ilk taksit ödemesinin son günü ise 1 Kasım.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı. 30 Eylül’de sona eren başvuruların ardından yapılandırmadan yararlanan vatandaşların ilk ödemeleri için son gün 1 Kasım.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı, ödemelerin elektronik ortamda da yapılabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“09/06/2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklardan peşin veya ilk taksit ödemelerinde son haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda;

Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

Katsayı alınmıyor,

Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılıyor.

Kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılıyor.

Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılıyor.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

Katsayı alınmıyor,

Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılıyor.

Kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 12,5 indirim yapılıyor.

Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 25 indirim yapılıyor.

Yapılandırılan borçlardan peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Taksitle ödeme seçeneği ile Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de ilk iki taksitin (Ekim 2021 ve Kasım 2021) süresinde ödenmesidir.

Peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerden süresinde ödeme yapmayanlar veya ilk 2 taksiti ödemeyenler, kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacakları gibi yapılandırma dosyaları iptal edilerek haklarında cebri tahsilat süreci başlatılacaktır.

Borcu olan tüm vatandaşlarımızın herhangi bir icra işlemine maruz kalmamaları için söz konusu borçlarını gecikmeksizin ödemeleri hususu önem arz etmektedir.

Ödemelerin vergi dairelerimiz veznelerine yapılabileceği gibi, COVİD-19 pandemisi nedeniyle vergi dairelerimize gelmeksizin www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda kredi kartı veya banka kartı kullanarak ya da doğrudan anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yapılabileceği hususunu tekrar hatırlatmak isteriz. (Haber Merkezi – Bülten)