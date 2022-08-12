“Yapılan yoldan da ayakbastı parası alınsın”

HÜSEYİN KOCAMAN

“BUNLAR BELEDİYELERİN ASLİ GÖREVLERİ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin mesire alanlarından para toplaması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Özellikle Horata ve İnderesi mesire alanlarından alınan ücretlerle vatandaşları bezdirmiş durumda. Her platformda sosyal belediyecilik anlayışına vurgu yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın vatandaşların bu tepkisini nasıl karşılayacağı merak konusu olurken, gazetemize konuşan bazı vatandaşlar, mutlaka buna bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ediyor.

Malatya’nın sembol mekânlarından ve Malatya ile özdeşleşmiş bir alan olan Horata Mesire Alanı’na gitmek isteyen bir Malatyalının mutlaka giriş için 30 ve ya 40 TL’yi gözden çıkarttığı bugünlerde, Malatyalılar mesire alanlarına para ödemek istemediklerini ifade etti.

“HİZMET PARAYLA OLMAZ”

Sosyal belediyecilik derken Başkan Gürkan’ın neyi kastettiğini soran Vatandaşlar, “Sosyal belediyecilik öyle bir sözcük oldu ki, her platformda dile getiriliyor. Sosyal belediyecilik belediyelerin vatandaşlarına sunmakta yükümlü olduğu faaliyetler olarak tarif edilir. Evet, büyükşehir belediyesi vatandaşlarına bazı hizmetler sunuyor ama bunlar belediyelerin asli görevleri. Belki mesire alanlarına çok fazla para harcandı. Belki bu nedenle giriş paraları alınıyor. Belediyeler yol yapıp, asfalt da döküyor, belediye bunlara da para harcıyor. O zaman her yola adım atan insandan ayakbastı parası alsınlar. Çöp konteynırı koyuyor, bunun da parasını vatandaşlardan alsın. Hizmet parayla olmaz” diye konuştular.