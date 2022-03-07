Yapılan çalışmalar nüfusu arttırdı

ŞÜKRAN MALKOÇ

Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Malatya’da son 5 yılda nüfus 28 bin kişi artarak 808 bin kişiye ulaştı. Yeşilyurt ilçesi ise aynı dönemde nüfusunu 33 bin arttırdı. Yeşilyurt’un artan nüfusu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şehrin her tarafında farklı alanlarda hizmetler yapılıyor. Yaptığımız fiziksel çalışmalar, nüfus artışını etkiledi” dedi.

Malatya’da boşalan köylerden sonra ilçelerde de nüfus kaybetmeye devam ediyor. İlçelerini terk edenler Yeşilyurt ilçesine yerleşiyor. İl genelinde 5 yıllık nüfus artışı 28 bin civarında olurken Yeşilyurt İlçesinin nüfusu aynı dönemde 33 bin kişi arttı.

Yeşilyurt nüfusunun artmasındaki nedenleri açıklayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt şehrimizin batısı, fabrikaların olduğu bir bölge ve bizde bu kapsamda düzenli yatırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel hizmetlerde çok ciddi bir fark attık. Park alanlarımız 222’ye ulaştı. Sosyal tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz, kitap kafelerimizin sayısı toplamda 30’u buldu. Şehrin her tarafında farklı alanlarda hizmetler yapılıyor. Önceden müze yoktu, şu anda 8 tane müzemiz var. Bunların her biri şehre ayrı bir dinamizm kattı. O nedenle çevre ilçelerde ve köylerde yaşayan vatandaşlarımız Yeşilyurt’umuzu tercih ediyorlar. Yaptığımız fiziksel çalışmalar haliyle nüfus artışını etkiledi. Bunları bir bütün olarak düşündüğümüz zaman şehrimizin büyümesi artı bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“HERKESE YÖNELİK BELEDİYECİLİK HİZMETİ”

Yapılan çalışmalar neticesinde Yeşilyurt ilçesinin Malatya’nın cazibe merkezleri arasında yerini korunduğunu dile getiren Başkan Çınar, “Ayrıca belediye olarak 2 ayda yaklaşık 40 tane etkinlik yaptık. İnsanlar bunları görüyor ve biliyorlar. Herkese yönelik belediyecilik hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız hem kendi halkımızdan hem de dışarıdan gelen vatandaşlarımızdan karşılık görmeye başladı. Bütün bu çalışmalara baktığımızda nüfusumuz artmaya başladı. Ve şehiriz büyümeye ve güzelleşmeye devam ediyor. Bizde bu durumdan memnuniyet duyuyoruz. Son 8 yılda yaklaşık 70 bin nüfusumuz arttı. Yeşilyurt’umuzun nüfusu yıllık olarak 9 bin artmış oldu. Bu sayıda Malatya potansiyeline göre çok iyi bir rakam” açıklamasını yaptı.

Öte yandan TÜİK verilerine göre 2016’da il genelinde 781 bin 305 nüfusa sahip olan Malatya, son 5 yılda il genelinde 28 bin kişi artarak 808 bin kişiye, ulaştı. Yeşilyurt ilçesi ise aynı dönemde nüfusunu 33 bin arttırdı.

Akçadağ ilçesinin nüfusu 2 bin civarında artarken, Arapgir, Doğanşehir, Kale ve Yazıhan ilçelerinin nüfusu kelimenin tam anlamıyla yerinde saydı. Nüfusu azalan ilçelerin başında ise 3 bin nüfus kaybı ile Pütürge, 2 bin kayıpla Darende ve 800 civarında nüfus kaybı ile Yazıhan ilçeleri oldu.

TÜİK verilerine göre 2016 yılında 781 bin 305 nüfusa sahip olan Malatya 2021 yılında 28 bin civarında nüfus artışıyla 808 bin 692 nüfusa ulaştı. Yeşilyurt’un ilçe nüfusu ise aynı dönemde 33 bin civarında artarak 337 bin kişiyi geçti. 2016 yılında 304 bin 308 nüfusa sahip olan Yeşilyurt ilçesi 5 yıl sonra nüfusunu yüzde 10’dan fazla artırarak 337 bin 89’a ulaştı. Ancak merkez ilçelerden biri olan Battalgazi ilçesi bu konuda yerinde saydı. 2016 yılında 304 bin 397 kişilik nüfusu ile Malatya’nın en kalabalık yerleşim ilçesi unvanına sahip olan Battalgazi ilçesi, nüfusunu son 5 yılda sadece 500 kişi artırarak 304 bin 780 nüfusa ulaşabildi.

Merkez ilçeler dışında en kalabalık yerleşim birimi ise 38 bin 134 nüfus ile Doğanşehir İlçesi oldu. Doğanşehir’i 28 bin 283 nüfus ile Akçadağ, 24 bin 923 nüfusla Darende ilçesi takip etti.

İlçelerimizin 2016 ve 2021 yılı nüfusları şöyle;