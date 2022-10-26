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Yanlış bilinen doğruları Basın İlan Kurumu açıkladı
Basın İlan Kurumu (BİK) yayınladığı görsellerle TBMM’de kabul gören “Sosyal Medya yasası” ile ilgili yanlış bilinen doğruları açıkladı. BİK paylaştığı beş fotoğraf ile beş bilgiyi aktardı.
Bilgiler ise şöyle,
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