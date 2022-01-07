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Yangını fark edip otomobilden inen 4 kişilik aile ölümden döndü

yangını fark edip otomobilden inen 4 kişilik aile ölümden döndü
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobilinden çıkan dumanları fark edip araçtan inen 4 kişilik aile ölümden döndü. Yanarak alevlere teslim olan otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi 608/2 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan K. isimli sürücü, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 41 RK 606 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yaşadığı evin yakınlarında otomobilinin içinden duman çıktığını fark etti. Bunun üzerine eşini uyaran sürücü çocuklarını da alarak araçtan indi. 4 kişilik ailenin araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otomobil alev alev yanmaya başladı. Rıdvan K. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin her yerini saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında araçta bulunan LPG tankının patlamaması büyük bir felaketin önüne geçerken, otomobil ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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