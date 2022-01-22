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Anasayfa / Asayiş / Yangında ev çöktü: 1 ağır yaralı

Yangında ev çöktü: 1 ağır yaralı

yangında ev çöktü: 1 ağır yaralı
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında evin bir bölümü çöktü. Evde yalnız yaşayan yaşlı adam, ekipler tarafından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde yaşandı. Evde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Rıfat D. sobaya ateş koyduktan sonra uyudu. Bir süre sonra evden alevler yükselmeye başladı. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek içerideki yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma devam ettiği sırada evin bir bölümü büyük bir gürültü ile çöktü.

Dumandan etkilenen yaşlı adam çıkartıldı

İtfaiye ekiplerinin de büyük tehlike atlattığı olayda evden baygın halde çıkartılan yaşlı adam, çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaşlı adam yoğun bakıma alınırken evdeki yangın ise ekipler tarafından söndürüldü.

Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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