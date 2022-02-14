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Yangına müdahale ederken düşen itfaiye eri ağır yaralandı

yangına müdahale ederken düşen itfaiye eri ağır yaralandı
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Eskişehir’in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evde çıkan yangının söndürme çalışmalarında 2. kattan düşen itfaiye eri Akif Koçak, ağır yaralandı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi ahşap evlerden birisinde yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale esnasında ahşap evin ikinci katına çıkan itfaiye eri Akif Koçak, aşağıya düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan itfaiye eri Akif Koçak’ın kafatasında çatlak olduğu, geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakımda uyutulduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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