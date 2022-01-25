yanan sobanın üzerine düşen bedensel engelli adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 79 yaşındaki bedensel engelli Muhsin Yaman, yanan elektrik sobasının üzerine düşünce, yanarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 79 yaşındaki bedensel engelli Muhsin Yaman, yalnız yaşadığı evde yanan elektrikli sobanın üzerine düştü. Kalkmak için mücadele eden ancak başaramayan yaşlı adam, yanarak hayatını kaybetti. Yaşlı adama akşam yemeği getiren kızı, babasını yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından olay yerine gelen cenaze ekipleri, Yaman’ın cenazesini Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Cenaze evden çıkarıldığı esnada Muhsin Yaman’ın akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.