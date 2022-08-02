YAMAN’A DESTEK OLMALI

Son iki sezonda takımı iki kez küme düşüren ve yıllardır takımdaki birçok futbolcuya ödeme yapmayan,

Takımı iflas ettirip kendisi zengin olan Adil Gevrek’e verilen desteğin yarısı Ahmet Yaman ve ekibine verilirse ölmezse dahi yaşama mücadelesi verebilirler.

Geçmişte Efsane Malatyaspor’un nasıl lime lime doğrandığına şahit olan biri olarak hiç olmazsa ne oldukları belli olan ve aldıkları ve ödedikleri şeffaf olan insanlara destek olmak lazım.

Kapanma ve Kayyuma teslim olma sürecinde takıma sahip çıkan bu insanlar belki acemi olabilirler.

Ancak en azında nefesimiz enselerinde olur ve yapılan hataları bir şekilde anlatacağımız muhatabımız olur.

Adil Gevrek ve olmayan yönetimi müsabakadan bir gün önce gelirler ve aynı gün İstanbul’a dönerler.

Takımın içine ve oyuncuların gözüne görülmeden hemen Malatya’yı tek ederler. Çünkü ne teknik adama nede oyuncuya ödeme yapmadıklarından kaçacak delik aralardı.

Fakat bugün gelen yönetim belki transfer tahtasını açamayacak. Ama geçmiş yönetimin hesaplarını inceletmeleri ve bu sezon takımda olan oyuncuların hak edişlerini ödediklerinde belki ligde takımı tutabilirler.

Bugün bakıldığında geçen yıl oynayan bazı oyuncular ile tekrardan anlaşılması bile kamuoyunu heyecanlandırıyor.

Temennimiz takımın yaşatılması. Zor olduğunu biliyoruz ama yapacak bir şeyde yok. Sadece yeni atanan Valimizden umutluyum.

Belki onun girişim ve çabaları ile takım kaostan kurtulabilir. Ülkenin en zenginlerinin bir bölümünün Malatya menşeli olduğunu düşünürsek yapılacak doğru stratejiler ile peyder pey bu girdaptan çıkılabilir.

Şahsen geçmiş yönetimin yaptığı yanlışlara bakarak şu an takımın başında olan insanlara tüm Malatya’nın destek olmasında yanayım.

Olursa yaşatılır. Olmazsa ölüme alışık olduğumuz için fazlada etkileneceğimizi zan etmiyorum.