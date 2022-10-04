Yaman yönetimi Gevrek döneminin devamı mı?

Yeni Malatyaspor’da üç sezon önce Avrupa serüveninin ardından başlayan çöküş devam ediyor. Adil Gevrek yönetiminin beceriksizliği yüzünden Süper Lig’e veda ederek 1. Lig’e düşen sarı kırmızılılarda yeni yönetim de kötü gidişatı durdurmaya çare olamadı. Ahmet Yaman yönetiminin yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen geçmiş yıllarda yapılan usulsüzlükleri kamuoyuyla paylaşmaması ve hukuk yoluna gitmemesi ise kamuoyunun aklında soru işaretlerine neden oluyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor’a 3-1 kaybederek alt sıralardan kurtulma yarışında yara alan Yeni Malatyaspor’da kötü gidişat engellenemiyor. Ligin 18. sırasında bulunan sarı kırmızılılar, 7 maçta 3 beraberlik 4 mağlubiyet alarak attığı 7 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Malatya ekibinin her geçen hafta biraz daha kan kaybederek alt sıralardan kurtulma şansını zora sokması sarı kırmızılı taraftarları korkulu rüyalar görmeye sevk ediyor. Takımlarının öne geçtiği maçlarda kaybetmesine üzülen Yeni Malatyaspor’a gönül verenler geçen yılki küme düşme senaryosunun bu yılda tekrar etmesinden endişe duymaya başladı.

AVRUPA’DAN TFF 1. LİG’E

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010’da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-kırmızılı kulüp, 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig’i ikinci bitirerek Süper Lig’e yükselmişti. Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Yeni Malatyaspor, 3 yıl içerisinde önemli başarılara imza atmış ve ligdeki ikinci sezonunda ilk kez UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmıştı. Avrupa’dan sonra 2019-2020 sezonuna istediği gibi başlayamayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 11 müsabakada sadece 2 galibiyet alarak 32 puanla bir alt lige düşen takımlardan biri oldu. 2020-2021 sezonunun ilk yarısında topladığı 27 puanla başarılı bir ilk yarı geçiren sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısında aldığı başarısız sonuçlarla taraftarına korkulu rüyalar gösterse de sezonu 45 puanla küme düşme hattının 2 basamak üzerinde tamamladı. Adil Gevrek yönetiminin beceriksizliği yüzünden Süper Lig’deki son 3 sezonda istikrarsız bir grafik çizerek sürekli alt sıralardan kurtulma çabası veren Yeni Malatyaspor, erken havlu attığı 2021-2022 sezonunu 20 puanla son sırada tamamlayarak küme düştü.

VİCDANLARI SIZLATIYOR

Futbol alacakları yüzünden FIFA tarafından 2024 sezonu sonuna kadar transfer yasağı bulunan Yeni Malatyaspor, efsane Malatyaspor’un 11 milyon borçla 2006 yılında Süper Lig’den küme düşmesi sonrası, borçsuz ve başarılı bir kulüp oluşturulma projesi kapsamında kuruldu. Adil Gevrek’in hırsı yüzünden borçsuz ve başarılı bir kulüp oluşturulma projesi kapsamında kurulan sarı kırmızılı kulüp iflasın eşiğine geldi. ‘Çalacak, çırpacak başkanlar, yönetimler gelmesin’ diye hazırlanan tüzük maddelerine rağmen özellikle 8 yıllık görev süresi içinde aldığı kararların arkasında birçok soru işareti barındıran Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in, kulübü 400 milyon TL zarara uğratması karşısında kimsenin hesap sormaması şehirde yaşayanların vicdanları sızlatıyor.

YAMAN YÖNETİMİNDEN HESAP SORMASINI BEKLİYOR!

Temmuz ayında yapılan kongreyle yönetime getirilen ve Yeni Malatyaspor’un kayyuma devrolmasına engel olan Ahmet Yaman ve ekibi kısa sürede futbolcu alacaklarını ödeyerek takımı sezona hazırlama işine koyuldu. Bir yandan kulübü idare etmeye çalışan Ahmet Yaman yönetimi diğer yandan da geçmiş yıllara ait hesapların incelenmesi için bilirkişiden yardım istedi. Gevrek yönetiminin hayali çalışan olarak gösterdiği yaklaşık 100 personelin çıkışını veren Ahmet Yaman yönetiminin yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen geçmiş yıllarda yapılan usulsüzlükleri kamuoyuyla paylaşmaması ve hukuk yoluna gitmemesi ise kamuoyunun aklında soru işaretlerine neden oluyor.