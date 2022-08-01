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Anasayfa / Köşe Yazıları / Yaman Başkan…

Yaman Başkan…

El mi Yaman Bey mi Yaman?

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Yaman Başkan…

 

El mi Yaman Bey mi Yaman?

 

Diyerek yola çıkan Hacı Ahmet Yaman Başkan’a yeni görevinde sonsuz başarılar diliyorum.

 

Şahsen kendisini tanımam, bilmem ama oldukça zor bir görevi üstlendi. Yani tabiri caizse ateşten gömlek giydi.

 

Yönetim kurulunda tanıdığım ikinci adam konumunda ve bu yönetimin oluşmasında önemli işler başaran Erdal Gündüz diğer isimleri fazlada tanımıyorum.

 

Ancak ilk intiba gayet olumlu.

 

Büyük bir enkazı alıp yeniden onarmak, var etmek harbiden zor iş. Onun için ben bu yönetimi üstün cesaretinden dolayı kutluyorum.

 

Batman’da futbol adına büyük işler başaran yeni Valimizin ayağının tozu ile daha büyük sorunlar içinde olan şehrimizin takımını var etmek için gösterdiği çabayı taktir ediyorum.

 

Kırık, dökük, sönük geçen Kongre’de yönetimi devralan Yaman Başkan ve ekibi aylardır kimsenin uğramadığı tesisleri ziyaret etmesi.

Akabinde bana göre mükemmel bir duruş sergileyen Teknik Direktör Cihat Arslan ile yola devam etmesi önemli ve ciddi adımlar oldu.

 

Mevcut kadroda çoğu oyuncu giderken, çoğunluğu gençlerden oluşan bir kadro ile PTT Ligi’nde var olma mücadelesi verecek olan sarı siyahlı ekipte son anda Rahman Buğra’nın da takım kampına dahil olması iyi oldu.

 

Ha unutmadan Erdal Gündüz Başkan’a teşekkür ediyorum, en azından telefonlarımıza yanıt veriyor. Takım ile ilgili sağlıklı bilgiler alabiliyoruz.

 

Ben şahsım olarak yeni Yönetim Kurulu’na, teknik heyete, sahada mücadele edecek olan futbolcularımıza yürekten başarılar diliyorum…

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