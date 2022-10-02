Yaman: ayrılık düşüncemiz yok!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman, Sakaryaspor mağlubiyetinin ardından görevine son verileceği konuşulan teknik direktör Cihat Arslan’la yolları ayırmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in ilk 7 haftasında galibiyeti bulunmayan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Cihat Arslan’ın görevde kalıp kalmayacağı tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sarı kırmızılı takımın başına geçtikten sonra 11’i Süper Lig olmak üzere bugüne kadar 18 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan Cihat Arslan, bu sezon oynattığı futbolun karşılığını bir türlü tabelada almayı başaramadı. Geride kalan haftalarda cesur futbol oynadığı maçlarda öne geçen ancak skoru koruyamayan Cihat Arslan yönetimindeki Yeni Malatyaspor son olarak Sakaryaspor karşısında yine istediği sonuçla ayrılmayı başaramadı. Cumartesi günü oynanan maçın ardından futbolcularıyla soyunma odasında vedalaşarak kulüpten ayrıldığı iddia edilen Cihat Arslan’ın İstanbul’a ailesinin yanına gittiği ifade edildi.

Bu gelişme sonrası bu iddianın doğru olup olmadığı yönünde bilgisine başvurduğumuz kulüp başkanı Ahmet Yaman, teknik direktör Cihat Arslan’la yolları ayırmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Yaman, yönetim olarak hafta içinde teknik heyet ve futbolcularla kötü gidişatı değerlendirmek üzere bir görüşme yapacaklarını ifade etti.