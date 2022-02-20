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Anasayfa / Asayiş / Yalova’da korkutan çatı yangını

Yalova’da korkutan çatı yangını

yalova’da korkutan çatı yangını
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Yalova’da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Altınova ilçesi Subaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı sararken alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangından etkilenen olmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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