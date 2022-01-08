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Anasayfa / Asayiş / Yalova’da inşaat malzemesi deposunda yangın

Yalova’da inşaat malzemesi deposunda yangın

yalova’da inşaat malzemesi deposunda yangın
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Yalova’da inşaat malzemesi deposu olarak kullanılan konteynerda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkeze bağlı Samanlı Köyü Atatürk Caddesi’nde bulunan inşaat malzemeleri deposunda yangın meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde meydana gelen konteyner yangına Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

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