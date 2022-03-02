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Yalnız yaşayan 1 kişi silahla vurularak öldürüldü

yalnız yaşayan 1 kişi silahla vurularak öldürüldü
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde yalnız yaşayan 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan Tolga G. silahla vurularak öldürüldü. Akşam iş çıkışı ağabeyi Tolga G.’nin evine ziyarete gelen Ferdi G., abisini silahla vurulmuş bir şekilde kanlar içinde buldu. Ağabeyini kanlar içinde gören F.G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından Tolga G.’nin cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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