YALAN SÖYLEYEN ÇOCUK

Çoğumuz okumuşsunuzdur yalan söyleyen yalan söylediğinde burnu uzayan hikayesini…..

Yalan bir hatayı gizlemektir…

Belli bir yaşa kadar çocukların yalan söylemiş olması endişe uyandırmamalıdır….

Çocuğun yalan söylemesinden nedeni ve en büyük nedeni belki de anne babanın tepkisidir.

Çocuğun sevgi ve ilgi ihtiyacının anne baba tarafından yeterince karşılanmaması onu yalan söylemesine sebep olabilir.

Çevresindeki insanların yalan söylemesi de çocuğa olabiliyor….

Örneğin ,annesi ya da babası yalan söylüyorsa ,

Çocukta yalanın masum bir şey olduğunu düşünüp rahatlıkla yalan söyleyebiliyor.

Çocuğa yaptığı hatalar sonucusak cezalarda verilmesi ,

Yalan söylemesine neden olabilir….

Bazen çocuğa gücünü üzerinde sorumluluk verilmesi de yalan söylemesini tetikleyebilir.

Çocuk yalan söylediğinde ,öncelikle çocukların yalan söyleme nedenlerine bakmalıyız.

Tüm insanlar bir dereceye kadar birbirlerine kandırabilir ve çocuklar bu kandırma biçimini bebeklik döneminde öğrenirler.

Nasıl mı ?

Bebek ağlar anne bebeği yanına geldiğinde mutlu olur ve gülümser.

Annenin dikkatini çeken çocuk bu şekilde tekrar tekrar anneyi kandırabilir..

Bir çocuğun yalan söylemesini nedeni cezalandırılma korkusu dur.

Oyuncağını kıran bir çocuğun büyük bir ceza alması onu yalan söylemeye İtal ve kardeşini arkadaşını ya da bir başkasına suçlayabilir.

Babasına hayal kırıklığına uğrat Mak istemeyen çocuk düşük not aldığında azalanmamak için yalan söyleyebilir.

Çocuk büyüdükçe yalan söylemeyi karşı gelmek için kullanır yavaş yavaş ergenliğe geçen çocuk ilişkisel sınırları duyarlı hale gelir ve anne babasınada her şeyi anlatmak istemediklerini düşündüğü için yalan söyleyebilir.

Peki çocuğunuz yalan söyledi ve siz bunu yakaladınız ne yaparsınız?

Öncelikle çocuğunuzun bilerek mi yalan söyledigini ya da söylediği yalana kendisinin inanıp inanmadığını anlamaya çalışın.

Küçük çocuklar kendi isteklerini gerçeklikle karıştırırlar ve size bir hikaye anlattıklarında gerçekten onu yaşamış gibi anlatabilirler.

Eğer çocuğunuz bilerek ve istiyerek yalan söylüyorsa öncelikle nedenini anlamanız gerekiyor.

Çocuğunuzu sonuna kadar dinleyin …

Çocuğunuzu eleştirmeyin…

Gençler yalan söylediğinde ,

Onunla güven bağlı yeniden inşa etmeniz gerekebilir…

Onu zorlamanın ,cezalandırmanın daha kötü sonuçlar doğrucağını da unutmayalım.

Sevgiyle…