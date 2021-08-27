YALAN RÜZGARI

Yıllardır mücadelesini verdiğimiz Amatör spor kulüpleri soyunma odası projesi yılan hikayesine dönüştü.

Kime gitsek, kimi arasak, kimi aratsak hepsi yalan ve boş çıktı. Allah aşkına şahsımıza mı bir şey istedik ki bu kadar duyarsız oldunuz.

Malatya’da amatör takımlara kim sahip çıkacak. Binlerce genç çocuğa karşılıksız hizmet veren spor kulüplerinin bir odasının olması bu kadar mı zor…

Allah aşkına kulüplerine malzemelerini araçların arkasında taşımaları sizin hoşunuza mı gidiyor?

Sayın vekillerimizle birçok kez görüşmemize rağmen ve ilgilendiklerine rağmen hala bir arpa boyu kadar aşama yapılmadı.

Artık yazmaktan ve söylemekten utandık ve sıkıldık. Ancak bu memleketin oyları ile meclise giden vekillerimizin bu işe bir zahmet el atmaları gerekir.

Yazımda isim vermek istemiyorum. On kez sayın vekillerimize mesaj atmama ve aramama rağmen bir kez olsun geri dönüşleri olmadı.

Amatör spor kulüpleri bu memleketin lokomotifi ve gençleri tek sahibi…

Şayet onları yalnız bırakacak ve destek olmayacaksanız söyleyecek sözümüz yok…

Evet gerçek anlamda spor tesisleri yapılıyor. Ancak kulüplerin kendisine ait bir odalarının olması ve yapılması bu kadar mı zor…

Malatya spor kulüpleri olarak inancımızı koruyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz sayın yetkililer. Bir an önce bu proje hayata geçmez ise tek dayanağımız artık Cumhurbaşkanımıza bilgi vermek.

Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan arındırmak için gençlere bu kadar sahip çıkan amatör spor kulüpleri sizin için yok ise söyleyecek tek sözümüz yok.

Bu işin sonun akarda takipçisi olmaya devam ederken sorumluları sorumluluklarını terine getirmeye davet ediyorum