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Yaklaşık 20 bin kişi Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna’ya başvuru yaptı

yaklaşık 20 bin kişi rusya’ya karşı savaşmak için ukrayna’ya başvuru yaptı
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yurtdışından yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Rusya’nın saldırılarına karşı yabancı savaşçılara kapılarını açan Ukrayna dün başvuru almaya başlamıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yerel basına verdiği demeçte, 52 ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıklayarak, başvuruların hangi ülkelerden geldiğini ise belirtmedi.

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