“Yakında göreceksiniz, peşkeş çekilecek”

Ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Şeker Fabrikası üzerinden gündemi değerlendirdi. Malatya Şeker Fabrikası’nın açılışına davetiye gönderildiği halde CHP İl Başkanı Enver Kiraz’a protokolde yer verilmemesini değerlendiren Ağbaba, söz konusu krizin art niyetli olmadığını umduğunu söyledi. Ağbaba, “Yakında göreceksiniz şeker fabrikasını bir şirkete peşkeş çekecekler. Bu Malatya’ya ihanettir” dedi.

Şeker Fabrikası’nı satmanın Malatya’ya ihanet olduğunu söyleyen Milletvekili Ağbaba, “Bizler 4 bin kişiyle fabrikaya yürüdük. Türkiye’nin her tarafında eylemler yaptık. Biz önledik bu satışı. Bunu Malatya kamuoyu bilsin” değerlendirmesinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL

Malatya Şeker Fabrikası’nın satışa sunulduğunda 4 bin kişiyle birlikte fabrikaya yürüdüklerini hatırlatan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, fabrikanın satışını kendilerinin önlediğini savundu.

Ağbaba, “Şeker fabrikasını satmak, orayı birilerine peşkeş çekmek Malatya’ya ihanettir. Bunu yapanlar da hain olarak anılır. Burada farklı, Ankara’da farklı konuşmamak lazım. Partiniz satışı destekleyebilir ama Malatya milletvekilleri bu satışa karşı çıkacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gündemle ilgili konuları değerlendirdi. Özellikle Şeker Pancarı Alım Kampanyası’nda yaşanan ‘protokol kriziyle’ ilgili konuşan Milletvekili Ağbaba, önemli açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ağbaba, Şekerpancarı Alım Kampanyası’nda yaşanan protokol krizinin art niyetli olmadığını umduğunu dile getirdi.

“VALİLER, BÜROKRATLAR DAHA TARAFSIZDI”

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü ve Sendika Başkanının kötü niyetli olduğunu düşünmediğini belirten Ağbaba, “Devlet maalesef Türkiye’de olduğu gibi Malatya da babalarının çiftliği gibi yönetiliyor. Ama herkes bilsin ki, siyasetçiler, milletvekilleri, iktidar gelip geçici. Buna göre hareket etsin, yarın herkes yüz yüze bakacak. İnsanlar hem utanacak şeyler yapmasınlar hem de devletin, bürokrasinin ciddiyetine yönelik şeyler yapsınlar. Ben burada Sendika Başkanı ve Fabrika Müdürü’nün kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Herkesi teslim almışlar gibi. Bürokratlar CHP’lilere selam veremiyor. Elimizi sıkamıyorlar. Davet edemiyorlar. Korkuyorlar. Biz bunların hepsini görüyoruz, biliyoruz. Maalesef onlara değil, onları yaptıranlara bakmak lazım. Çok kişiler gelip geçti Malatya’dan. Özal gelip, geçti. Rahmetli Özal döneminde böyle bir şey yoktu. Valiler daha tarafsızdı. Bürokratlar bu kadar taraflı değildi. Çünkü atanırken sadece bir milletvekilinden güç alıyorsan, o milletvekilinin eseri oluyorsunuz. İnşallah Şeker Fabrikasında yaşananlar özellikle yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

“SATIŞI BİZ ÖNLEDİK”

Şeker Fabrikası’nı satmanın Malatya’ya ihanet olduğunu söyleyen Milletvekili Ağbaba, şunları kaydetti:

“Malatya Şeker Fabrikası’nın satışının durdurulması için 4 bin kişiyle fabrikaya yürüdük. Türkiye’nin her tarafında eylemler yaptık. Biz önledik bu satışı. Bunu Malatya kamuoyu bilsin. Yoksa şimdi Şeker Fabrikası’nın alanında birilerinin rezidansı olacaktı ya da AK Parti yandaşının AVM’si olacaktı. Bunu biz önledik. 2018 yılında 25 şeker fabrikası satıldı. 10’unda Türkiye’de eylem yapan biziz. Şeker fabrikasını satmak, orayı birilerine peşkeş çekmek Malatya’ya ihanettir. Bunu yapanlar da hain olarak anılır. Burada farklı, Ankara’da farklı konuşmamak lazım. Partiniz satışı destekleyebilir ama Malatya milletvekilleri bu satışa karşı çıkacak. Şeker fabrikasını satmak Malatya’ya ihanettir. Yakında göreceksiniz şeker fabrikasını bir şirkete peşkeş çekecekler. Malatya’ya çok hainlik yapıldı. Tekel Fabrikası satılarak AVM yapıldı, bu ihanettir, bunu yapanlar da haindir. Sümerbak’ı satanlar da haindir. Şimdi 3-5 yer kaldı, bunlara gözünü diktiler. Birisi Sultansuyu, Şeker Fabrikası’nın alanı, YİMPAŞ. Malatyalılar vicdanlarına danışsınlar. Kendi malları olsaydı Malatya Halini buru duruma getiriler miydi? Hal ne oldu? YİMPAŞ, ona veriliyor, buna veriliyor, petrol ruhsatı çıkartılıyor. AK Partililere, MHP’lilere sesleniyorum, kendi malınız olsa bu malın çarçur esilmesine izin verir misiniz? İnsan Allah’tan korkar. Hale, Tekel’e, Sümerbank’a bakın. O kadar insan ekmek yiyordu oralarda, şimdi kim ekmek yiyor?”

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