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Yakınca’da Kaza! 2 yaralı!

Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

yakınca’da kaza! 2 yaralı!
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Yakınca’da kaza 2 yaralı

Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Sürücüler öğrenilemeyen pikap ile otomobil çarpıştı. İki araç çarpışmanın etkisiyle savrulurken, sürücüler araçların içerisinde sıkıştı.

Yaralıların, araçlardan çıkarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri,  2 yaralı bulunan olaya 1 araç 4 personel ile müdahale etti. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Haber Merkezi)

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