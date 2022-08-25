Yaka’ya GES kuruluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, artan enerji maliyetlerini en aza indirgemek adına Güneş Enerji Santrali (GES) için harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi’nde 5,7 MW güce sahip GES projesi için çalışmalar başladı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve beraberinde teknik heyetten oluşan bir ekip çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Fatih Sağlam, GES için saha çalışmalarının başladığını ifade ederek, “Yaka Mahallesi’nde 5,7MW gücündeki Güner Enerjisi Santrali tesisinin saha çalışmalarına başladık. Şu an saha düzeltmelerini yapıyoruz. Mevcutta 2 MW’lık Kurulu gücümüz var. Bu tesisin tamamlanmasıyla beraber toplamda 8 MW gücünde GES tesisimiz olacak. Enerji tüketimimizin yıllık ortalama yüzde 35-40’ına tekabül etmektedir. Bizim amacımız; 2024’ün sonuna kadar bütün enerji tüketimimizin tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından sağlamak” dedi.

“KENDİ ENERJİMİZİ ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün enerji giderlerinden kurtarılması gerektiğini vurgulayan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yenilenebilir enerji hamlesinin bir an önce yapılması noktasında kesin talimatlarının olduğunu kaydetti. Gürkan’ın bu noktada tam destek verdiğini açıklayan MASKİ Genel Müdürü Mert, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak enerji tasarrufu ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Yüzde 40’a yakın enerji tasarrufu yaptık. Çünkü kayıp kaçak ve cazibeli suların vatandaşa sunulması anlamda kırsalda ve merkezde yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Geriye kalan enerji kısmımızda bize ciddi maliyet getiriyor. GES Projeleri ile maliyeti 2024 yılı içinde sıfırlamak istiyoruz. Yaka GES, İnşallah 4-5 ay içerisinde MASKİ’nin hizmetine sunulacak, bize bir katkı sağlayacak. Konu, Büyükşehir Meclisi’ne getirildi. Yaklaşık 8 MW’lık enerji üretimi için tekrar izin almak için uğraşıyoruz. Biz birkaç yıl içerisinde kendi enerjimizi karşılamak mecburiyetindeyiz zaten. Bu anlamda çok ciddi çalışma yapıyoruz çünkü bu ciddi bir iş. MASKİ’nin görünmeyen bir işi bu. Bizim için çok çok önemli ve ciddi katkı verecek bir iş. Ülkemiz için de önemli. Enerjinin çoğunluğunun doğalgazdan üreten bir ülkeyiz. Küresel ısınma nedeniyle hidroelektrik santrallerimizde su oranı düştüğü için herkesin ne katkı verebilirse vermesi gerekiyor, kendi enerjimizi kendimiz üretmek istiyoruz. Bu konuda tekrar ekiplerimize teşekkür ediyoruz, Malatya’mıza hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.(Bülten)