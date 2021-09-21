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Yakacak Odun Kömür Malzemesi Satın Alınacak!
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yakacak Odun Kömür Malzemesi Satın Alınacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Yakacak (Odun-Kömür) Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 12 Ekim olarak belirtildi.
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