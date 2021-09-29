Yağmur Apartmanı’na Çalık’ın Adı mı Verilecek?

MUTLU SARIGÜL

24 Ocak depreminden hasar alan ve sonra yetkililer tarafından yıkımı gerçekleştirilen Yağmur Apartmanı’nın yerinde inşaat çalışması başladı. İsim konusunda değişikliğe gidilebileceğini ifade eden apartman sakinleri, apartmana Öznur Çalık’ın isminin verilebileceğini söylediler.

24 Ocak 2021 tarihinde merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki deprem Malatya2yı da bir o kadar derinden etkilemişti. Hem ölen hem yaralanan vatandaşlarımız olduğu gibi il genelinde birçok bina hasar almıştı. Depremde ağır hasar aldıktan sonra yıkımı gerçekleştirilen ve Malatya kamuoyunda adını sıkça duyduğumuz Yağmur Apartmanı’nın yerinde dünden itibaren inşaat çalışmasına başlandı.

Yeni apartman tamamlandıktan sonra Yağmur Apartmanı’nın ismini değiştireceklerini BUSABAH gazetesine açıklayan apartman sakinlerinden Orhan Sonuvar, isim konusunda apartman sakinleriyle bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Müteahhitle görüştüklerini ve apartmanın temelinin 4 gün sonra atılacağını dile getiren Sonuvar, apartmanın projesinin yapıldığını ve çalışmalar konusunda hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyledi.

“DEPREMİ ALLAH BİZE TEKRAR YAŞATMASIN”

“Sayın Valimiz, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, belediye başkanlarımız ve muhtarımız her konuda bize çok destekleri oldu” diyen Sonuvar, “Çok yardım ettiler. Bugüne kadar bekledik ve sonunda meyvesini aldık. Bize destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. 24 Ocak depremi gibi bir depremi Allah bize tekrar yaşatmasın. Öyle sorunlarla karşılaştık ki, bunu sadece bizler biliyoruz. TOKİ Başkanı ve Bakanımız Murat Kurum bizlere her konuda yardımcı oldu. Apartmanımız tamamlanırsa 2 yıl ödemesiz, faizsiz ve 20 yıl geriye dönük bir şekilde ödemelere başlayacağız. Allah’tan biz bunu istedik ve bu da bize verildi. Yağmur Apartmanıyla Ergen Apartmanının yerleri birleştirildi. Tek paftaya çıkardık. Apartmanımız tamamlandığında ismi Yağmur Apartmanı olmayacak. Biz bu konuda apartman sakinleriyle toplantı yapacağız. Toplantıda arkadaşlarımızın fikir ve görüşlerini alacağız. Biz Öznur Çalık Hanımefendiyle görüştük. Kendisi Malatya’da olur ve Pazar günü yapacağımız toplantıya kendisi de gelecek. Eğer apartman sakinleri isterlerse Yağmur Apartmanı veya Öznur Çalık Apartmanı yapabiliriz” diye konuştu.