DOLAR

13,1208$%-1.03

EURO

15,0069%-1.06

STERLİN

17,8386£%-0.79

GRAM ALTIN

799,60%2,57

ÇEYREK ALTIN

1.289,00%2,24

BİTCOİN

617621฿%-2.15078

İkindi Vakti a 15:03
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Yağmadan hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Yağmadan hapis cezası alan hükümlü yakalandı

yağmadan hapis cezası alan hükümlü yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Osmaniye’de yağma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı yağma suçundan aranması olan K.A. isimli cezaevi firarisinin Osmaniye merkezde bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan K.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Denizli’de sahte para operasyonu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.