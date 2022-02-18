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Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı
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Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkan 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 45 AAK 202 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına uçtu. ters dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü Mustafa K. ile yolcu olarak bulunan Mürüvvet ve Yusuf K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, tedavileri için Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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