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Yağışlar sonrası mahalle yolun bir bölümü çöktü

yağışlar sonrası mahalle yolun bir bölümü çöktü
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Muğla’da üç gündür devam eden sağanak yağış sonrası Karşıyaka Mahallesi Yağmur Sokak üzerinde çatlamalar sonrası yolun bir bölümü zarar gördü.

Saburhane semti üst bölümündeki seyir tepesinin alt kısmında yaşanan küçük ölçekli göçük sonrası duvar Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile kontrollü şekilde yıkılan duvarın evlerin üzerine çökmesi engellendi.

1984 yılında yapılan duvarın aşırı yağışlar nedeniyle deforme olarak alt sokaktaki evlerin üstüne yıkılma riski oluşturdu. Menteşe Belediyesi ekiplerinin yaptığı müdahale ile duvar kontrollü şekilde yıkıldı ve evlerin üzerine yıkılması riski ortadan kalktı.

Hemen alt bölümünde bulunan evlerin tehlike altında olması nedeniyle yıkım işleminin ardından duvar güvenli şekilde yeniden inşa edilecek.

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