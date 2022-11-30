Yağışlar az da olsa yüzleri güldürdü

HÜSEYİN KOCAMAN

Sonbahar hububat ekiminde son günlerdeki yağışın faydalı olacağını dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bu yağışların geçmiş yıllardaki yağışlara göre düşük olduğunu belirtti. Bundan sonraki sürecin önemine dikkat çeken Çiçek, “Özellikle mart, nisan ve mayıs ortalarına kadar yağan yağışlar çok daha önemli” dedi.

Sonbahar ayında istenilen yağış oluşmasa da son günlerde havanın yağmurlu geçmesi şimdilik hububat ekimi yapan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışların güz hububat ekimine iyi geleceğini dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, önemli olan yağışın ilkbahar yağışları olduğunu söyledi.

“YAĞIŞLARI 3 AŞAMALI DEĞERLENDİRİYORUZ”

Geçen yıllara göre bu yıl yağış miktarının düşük olduğunu belirten Çiçek, “Dönem itibariyle en büyük tarımsal faaliyet şu anlarda güzlük hububat ekimlerinin başladığı bir dönem. Ekim ayında yeterli yağış alamamıştık. Bu nedenle de tedirginliğimiz vardı. Ama kasım ayı içerisinde özellikle geçtiğimiz birkaç gün içerisinde olan yağışlar güzlük ekimler için faydalı yağışlar oldu. Yağışları değerlendirirken 3 aşamalı değerlendiririz. Bir tanesi meteorolojik açıdan değerlendiririz. Belki meteorolojik açıdan geçmiş yıllardaki aynı orandaki yağış miktarlarıyla kıyaslarız. Kıyaslamaya baktığımızda geçmiş yıllardaki aylık bantta yağış miktarlarımız düşük” diye konuştu.

İLKBAHAR YAĞIŞLARI ÖNEMLİ

Yağışların güz hububat ekimi için faydalı olduğunu ifade eden Çiçek, “İçerisinde bulunduğumuz dönemdeki yağan yağışlarda tarımsal üretim açısından özellikle kıraç alanlardaki hububat ekimi açısından çok faydalı yağışlar oldu. Bu konudaki takip eden süreçte de yağışların devam etmesi bizi sevindirecek, ancak genel olarak bölgemize baktığımızda bizim için tarımsal kuraklığın yaşanıp yaşanmayacağı çok önemli. İlkbahar dönemdeki yağışlar özellikle mart, nisan ve mayıs ortalarına kadar yağan yağışlar çok daha önemli. Ama şu içinde bulunduğumuz dönemdeki yağan yağışlar tarımsal üretim açısından faydalı yağışlar oldu diye değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.