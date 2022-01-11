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Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
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Kırıkkale’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat K. (43) idaresindeki 28 ABV 075 plakalı Renault marka otomobil, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde kaza yaptı. Yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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