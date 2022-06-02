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Yağdonduran kabus olmaktan çıkıyor

Yağdonduran kabus olmaktan çıkıyor
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Yağdonduran kabus olmaktan çıkıyor

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, yapımı tamamlanma aşamasına gelinen Yağdonduran tünelini kendisi kullandığı makam otomobili ile geçti.

Sivas-Malatya Karayolu üzerinde özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu olan Yağdonduran geçidinde, kış aylarında güvenli geçişi sağlayacak olan tünelde sona gelindi. Tünelde devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, kendisi kullandığı makam otomobiliyle tünel içerisinde ki ilk sürüşü gerçekleştirdi.

Vali Şimşek burada yaptığı açıklamada, “Çift tüpten oluşan bin 567 metre uzunluğundaki tünelde artık sona gelindi. Yılsonunda açılışını gerçekleştirerek, sürücülerimizin daha konforlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayacağız” dedi.

Sivas-Malatya Karayolu Sivas’ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde yer alan bin 700 rakımlı Yağdonduran geçidi kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşüyordu. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda kazalar meydana geliyordu. Yapılan tünelin hizmete açılması ile kabus sürücüler için konfora dönüşecek. (İHA)

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