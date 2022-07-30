“YADİGAR” beğeni topluyor

HÜSEYİN KOCAMAN

Yaşanmışlıkların izlerini taşıyan resim sergisi “YADİGAR” beğeni topluyor. Sergi 5 Ağustos Cuma gününe kadar Malatyalıları ağırlamaya devam edecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Sanatlar Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Karabey Tekin tarafından “YADİGAR” isimli sergi Malatyalılarla buluştu. Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı Kültür Evi fuaye alanında 25 Temmuz Pazartesi açılan ve 5 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek resim sergisi misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Sergi hakkında gazetemize bilgi veren Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Karabey Tekin, resim sergisinde toplam 12 eser bulunduğunu belirterek, serginin isminin “YADİGAR” olduğunu söyledi.

Resim sergisini Malatyalıların beğenisine sunduklarını belirten Tekin, “Sergimizdeki resimler yaşanmışlıkların izlerini taşıyan, insanların yaşadıklarını bırakıp gittiği, bazılarının müzelerde bazılarının da terk edildiği alanlarda kaldığı eşyalar ve bu eşyaların bizlerde bıraktığı izleri konu edinmektedir. Bir nevi kültür aktarımı misyonu üstlenmiş, geçmiş yaşamlara tanıklık eden terk edilmiş eşyalardan ve mekânlardan esinlenilerek üretilen sanat çalışmalarımızı sanatseverlerin ve Malatyalı vatandaşların beğenisine sunduk” diye konuştu.