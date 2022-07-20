“Yabancı dil öğrenmek dünyayı tanımaktır”

Yabancı dil öğrenmenin dünyayı tanımak, yeni teknolojileri takip etmek, dünyanın farklı yerlerindeki yeni yerleri ve yaşamları keşfetmek olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İngilizce kursumuzda kendisini geliştirmek, yetiştirmek ve dünyadaki yeni değişimleri merak edenlere açılan güzel bir kapıdır. Bizler de bu amaç doğrultusunda Yeşilyurt Kent Konseyi, Malatya Kentsel Gelişim Derneği ve Ulusal Ajans işbirliğiyle bu kursumuzu başlattık” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi, Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) ve Ulusal Ajans işbirliğiyle yıl boyu devam edecek olan yabancı dil eğitimlerinin ilk etabı olan İngilizce Kursu başladı. Yurtdışından gelen, alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen kursun temel hedefi, İngilizcenin sistemini öğretmek ve kursiyerlere dil öğrenebilme özgüvenini kazandırmak olarak belirlendi.

Teorik ve pratik eğitimlerin devam ettiği kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Dünya’nın hemen her yerinde konuşulan evrensel bir dil olan İngilizcenin, bireylerin mesleki ve kişisel hedefleri için oldukça gerekli bir dil olduğunu söyledi.

Başkan Çınar, İngilizcenin öğrenilerek hayatta birçok kapının aralanabileceğini ifade ederek, İngilizce eğitimin kursudan üst seviyede yararlanılmasını umduğunu belirtti.

“KURSİYERLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK”

Eğitimin hayat boyu devam ettiğini ifade eden Çınar, sözlerine şöyle devam etti:

“İlçemizin eğitim hizmetlerinde örnek bir hüviyete ulaşmasında katkısını ve desteğini esirgemeyen Yeşilyurt Kent Konseyimizde alanında uzman ekiplerin gözetiminde İngilizce kursu devam ediyor, bizlerde yurtdışından gelen eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimizle bir araya geldik. Yabancı dil öğrenmek dünyayı tanımaktır, yeni teknolojileri takip etmektir, dünyanın farklı yerlerindeki yeni yerleri ve yaşamları keşfetmektir. İngilizce kursumuzda kendisini geliştirmek, yetiştirmek ve dünyadaki yeni değişimleri merak edenlere açılan güzel bir kapıdır. Bizler de bu amaç doğrultusunda Yeşilyurt Kent Konseyi, Malatya Kentsel Gelişim Derneği ve Ulusal Ajans işbirliğiyle bu kursumuzu başlattık. Teorik ve pratik eğitimlerin olduğu kursumuzda ağırlıkla İngilizcenin genel sistemi ve konuşması üzerine eğitimler veriliyor, bu eğitimler yıl boyu farklı dil eğitimleriyle devam edecektir” şeklinde konuştu.

“İlk etapta yurt dışından gelen bir eğitimcimizin gözetiminde kurslarımızı başlatmış olduk” diyen Çınar, ilerleyen aşamalarda farklı dil eğitimleri için de değişik ülkelerden gönüllü isimleri Yeşilyurt’ta misafir edeceklerini kaydetti.

“HEMŞEHRİLERİMİZİ BU KURSLARIMIZA BEKLİYORUZ”

Kendisini geliştirmek isteyen herkesi kurslara beklediklerini söyleyen Çınar, “7’den 70’e her yaş grubundan kursiyerlerimizin yabancı dil öğrenip, mesleki ve kişisel hedeflerine ulaşma hedeflerine bizler de bu şekilde katkı sunmuş olacağız. Kendini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek isteyen hemşehrilerimizi bu kurslarımıza bekliyoruz. Yurtdışından gelen eğitimcilerimizi kentimizde en güzel şekilde ağırlayarak onlara tarihimizi, kültürümüzü, turistik mekanlarımızı, yemeklerimizi ve diğer tüm zenginliklerimizi tanıtacağız. Kursumuza katılarak yabancı dil seviyelerini artırma noktasında çaba sarf eden tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Kursiyerlerimize güzel ve nezih bir ortamda tecrübelerini paylaşan İngilizce öğretmeni Naomi’ye de ayrıca teşekkür ediyorum” söyleminde bulundu.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenecek törenle sertifikalarını vereceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra kursun bir bölümünü kursiyerlerle birlikte takip etti. (Bülten)