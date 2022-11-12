Yabancı basın mensupları Malatya’da

UNESCO Rotası çerçevesinde, iki ayrı kafile halinde Malatya’ya gelen yabancı basın mensupları, Malatya’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek, görüntüledi. Yabancı basın mensupları gezi çerçevesinde son durak olarak Nemrut Dağın’ı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen “Anadolu’da UNESCO Dünya Miras Rotası” başlıklı organizasyon çerçevesinde Malatya’nın tarihi ve kültürel eserlerini inceleyen ve fotoğraflayan yabancı basın mensupları, tarihi ve kültürel eserleri gezerek, görüntüledi. Basın mensuplarından oluşan birinci grupta İngiltere’den 5, Romanya’dan 4, Makedonya ve Avusturya’dan 2’şer, İrlanda, İtalya, Polonya, Belçika ve Portekiz’den 1’er olmak üzere toplam 18, ikinci grupta ise 3 Fransız, 2 İspanyol, 2 Avusturyalı ve 3 Alman olmak üzere 10 basın mensubu UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Harput’u gezdikten sonra Malatya’ya geçti. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Arslantepe’yi gezen konuklar, arkeolojik alanın tarihi özellikleri, önemi, mimari yapılar, ortaya çıkarılan buluntular, kazıların geçmişi, dünya miras listesine alınma gerekçesi konularında bilgilendirildi. Daha sonra Malatya Arkeoloji Müzesine geçen basın mensupları, müzedeki eserler hakkında bilgi aldılar. Sanat Sokağında Kültür Evinin ardından Fotoğraf Makineleri Müzesini gezen misafirlere müze görevlisi İrfan Tunay bilgi verdi. Misafirler Çırmıhtı’daki (Yeşilyurt) Mahmut ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Lezzet Caddesi, Sinema Müzesi, Gastronomi Konağı ve Kahve Konağını ziyaret etti.

Tekstil Müzesi Koordinatörü,Ressam Mehmet Duman kumaş baskı atölyesinde ağırladığı konuklara tişört üzerine nasıl baskı yapılacağını gösterdi. Basın mensupları kendi seçtikleri bir motifi tişört üzerine uygularken, bu tişörtler konuklara hediye edildi.Yabancı basın mensupları gezi çerçevesinde son durak olarak Nemrut Dağın’ı ziyaret etti. (İHA)