YA KAYBEDERSE…

Seçimlere daha iki yıl var.

Bundan bir yıl öncesinden de Cumhurbaşkanlığı adayları konuşulmaya başlandı.

Etti mi üç yıl…

Neymiş efendim “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olurmuy muş olmaz mıymış!”

Hani bir meclis konuşması sonrasında:

“Kim benim Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağımı söyledi“ dedi ya…

İşte o gün bugün hemen hergün aynı şeyler tartışılıyor.

“Havan da su dövüyorlar”

“Papağan gibi hep aynı şeyler söyleniyor” dense yeridir.

Yani hep aynı şeyler.

“Klıçdaroğlu aday olur mu olmaz mı?”

Aslında CHP içinde Kılıçdaroğlundan kurtulmak isteyen kimileri var olabilir.

Eski CHPli Savcı Sayan gibi.

Buna Baykalcılar da dahil…

Bir de M.İnce taraftarı olanlar var sanki partide!

Böylece seçilemeyeceği için de ondan kurtulmak istiyorlar gibi bir hava var sanki.

Bir de CHP bir türlü kendi nakus talihini kırıp iktidar olamayışı artık kimilerini bıktırdı, usandırdı.

“Yeter, artık iktidar olalım” diyorlar.

Diyorlar ama halk onları iktidar yapmıyorsa partililer ne etsin ki…

İki yıl önce yerel seçimlerdeki başarılarının gittikçe gerilemeye, başarısızlıklarının ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte sürekli “erken seçim istekleri”de olmayınca işler karışıyor gibi.

“Madem Kılıçdaroğlu da bizi iktidara taşıyamadı öyleyse bir başkası gelsin” umudu ve havasındalar sanki…

Olmayınca olmuyor işte.

Kamuoyu yoklamalarında da yerinde saydıkları sonucu çıkıyor hep.

Kılıçdaroğlu da aday olsa Akşener de aday olsa Erdoğan faktörü hep önde.

Her ne kadar pahalılık, zam furyası, enflasyon canavarı hortlattırılarak ülkeyi dar boğaza sokmaya çalışsalarda Erdoğan faktörünü bir tülü aşamıyorlar.

Yapmacık kamuoyu yoklamalarını geçin…

Hepsi hikâye…

Halkın kendisi sandık başına giderken kamuoyunu bakmıyor.

“Ülkeyi kim daha iyi içeri de ve dışarı da idare eder” ona bakıyor.

Kim eder sizce?

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Daha iki yıl var ama…..