Yeni asgari ücrete Malatyalılardan ilginç yorumlar!

“Ya işyerini kapatacağız ya da maaşlı çalışacağız”

ÜMHAN AYAZ

Asgari ücretin 8 bin 500 TL olmasını değerlendiren Malatyalılar bundan sonra zamların gelmesinden endişe ediyor. Asgari ücretliler bu zammı şimdilik yeterli bulsa da işverenler bu ücreti çok buldular. Bu maaş üzerinden zam yapması halinde işçilerin 15 bin lira maaş vermesi gerektiğini dile getiren Vahap Doğan isimli işveren, “Bu durumda işyerini kapatmak zorunda kalacağız ya da biz de gidip maaşlı çalışmaya başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılının asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklanması asgari ücretlileri bir nebze olsun sevindirse de, vatandaşlar bundan sonra başta gıda ürünleri olmak üzere birçok kaleme tekrar zam gelmesinden korkuyor. BUSABAH gazetesine konuşan ve asgari ücretin 8 bin 500 TL olmasını değerlendiren vatandaşlar önemli açıklamalarda bulundular.

Asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğu için memnuniyetini dile getiren Mustafa Akçin isimli vatandaş asgari ücrete gelen zammı yeterli olduğunu söyledi.

“15 BİN CİVARINDA MAAŞ VERMEM GEREKİYOR”

Bir işveren olarak gelen zamdan etkileneceğini belirten Vahap Doğan isimli vatandaş ise, “Şu anda çalışanlarım en aşağı 7 bin lira alıyor. Asgari ücrete gelen zam üzerinden zam yaparsam ortama 15 bin civarında maaş vermem gerekiyor. Bu durumda işyerini kapatmak zorunda kalacağız ya da biz de gidip maaşlı çalışmaya başlayacağız” diye konuştu.

“HEM İŞÇİ HEM DE İŞVEREN ZARAR GÖRÜR”

Asgari ücret zammının yeterli olmadığını dile getiren Yıldırım Bars isimli vatandaş da, “Zamlar asgari ücreti eriyor. Türkiye’deki fiyat istikrarı olmadığı ve sürekli artış olduğu için asgari ücrete gelen zamların pek bir önemi yok önemli olan fiyat istikrarını sağlanmalıdır. İşverenler 10 kişi ile yapacağı işi 1 kişi ile yapacaktır. Bu durumdan hem işçi hem de işveren zarar görecek” şeklinde konuştu.

Asgari ücretin 8 bin 500 lira olmasından sonra işverenlerin işçi çıkartabileceğini dile getiren Mehmet Baydemir isimli vatandaş ise, “İşveren ve işçi açısından yeterli bir miktar değil ama çok kötü bir miktarda değil. İşyerlerine devlet tarafından bir teşvik sağlanmazsa işverenlerin işçi çıkarma durumu olabilir” ifadelerini kullandı.

“DESTEK PAKETLERİ HIZLICA GÜNDEME GELECEK”

Türkiye’de asgari ücret ve enflasyonun birbiriyle orantılı olarak değiştiğini ifade eden Muhammed Nedim Yumakgil isimli vatandaş da, “Asgari ücretin artışının arkasından gelecek bir enflasyon korkusu var ve bu korku yersiz değil ama bu sefer asgari ücretteki artış kadar bir enflasyon yaşanacağını düşünmüyorum. Tahmin ediyorum ki politika üreticileri işvereni koruyacak destek paketlerini hızlıca gündeme getirecektir” İfadelerine yer verdi.

Asgari ücrettin yükselmesinin arkasından zamların geldiğini belirten Şükran Yıldız isimli vatandaş da, “Ne asgari ücrete karışsınlar ne de piyasaya karışsınlar. Çünkü yine aynı dengeye geliyor. Son 6 ay – 1 yıllık dönem Türkiye açısında sürekli kötü ilerliyor. Piyasaya zamlar gelmez de fiyatlar aynı kalırsa veya indirimler yaşanırsa 8 bin 500 liranın yeterli bir miktar olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.