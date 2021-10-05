WhatsApp,Facebook ve İnstagram Neden Çöktü?

Dün Türkiye saati ile 18.40’da milyonlarca sosyal medya kullanıcısı WhatsApp, Facebook ve İnstagram’a giremedi.

BEYZA NUR GÜL

Dün Türkiye saati ile 18.40’da milyonlarca sosyal medya kullanıcısı WhatsApp, Facebook ve İnstagram’a giremedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklama, “Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 saatlik bekleyişin ardından gece saatlerinde erişim problemi son buldu.

ERİŞİM SIKINTISININ SEBEBİ NEYDİ?

Milyonlarca insanın kullandığı popüler sosyal medya platformları yaşanılan erişim sıkıntısının ardından açıklamalarda bulundu.

Facebook kesinti ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz’ sözlerine yer verdi.

WhatsApp ise erişim sorununu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Bugün WhatsApp’ı kullanamayan herkesten özür dilerim. WhatsApp’ı yavaş ve dikkatli bir şekilde yeniden çalıştırmaya başlıyoruz. Sabrınız için çok teşekkür ederiz. Paylaşacak daha fazla bilgimiz olduğunda sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Erişim sıkıntısı yaşanılan bir diğer sosyal medya platformu olan İnstagram’da yaşanılan erişim problemi için, “Instagram ve arkadaşlar şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!” dedi. Erişim probleminin ortadan kalkmasıyla birlikte ise “Instagram yavaş ama emin adımlarla geri geliyor – bizimle ilgilendiğiniz için teşekkürler ve beklettiğimiz için özür dileriz!” ifadelerini kullandı.